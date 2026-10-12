Ставки на спорт 12 октября 2026 года

Четыре интересных матча в КХЛ, АПЛ, Серии А и Ла Лиге.

Сегодня, 12 октября, спортивная неделя начнётся с нескольких любопытных противостояний. «Аталанта» попытается выбраться из кризиса в матче с главным аутсайдером Серии А, «Севилья» отправится в гости к неудобному сопернику, а Фрэнк Лэмпард постарается остановить «Ньюкасл». В КХЛ тоже есть особенная вывеска: «Торпедо» впервые в нынешней регулярке сыграет с «Металлургом», которому уступило в последнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Специально для вас мы выбрали четыре наиболее интересных события дня, подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 11.91.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Венеция»