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2-й тур Лиги чемпионов: прогнозы и экспресс на все матчи с 13 по 14 октября 2026 года, коэффициенты, расписание 2-го тура ЛЧ

2-й тур Лиги чемпионов: экспресс на ВСЕ матчи. Коэффициент — 65 032.2
Алексей Анисимов
Экспресс на 2-й тур Лиги чемпионов
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«Ман Сити» — «ПСЖ», Батраков против «Барселоны», «Реал» Моуринью и другие вывески.

13 и 14 октября состоятся встречи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Главной афишей станет противостояние «Манчестер Сити» и «ПСЖ», однако любопытных сюжетов хватает и в других парах. «Бавария» и «Ливерпуль» проверят на прочность менее статусных соперников, а «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» выяснят отношения в Мадриде. А ведь ещё же и Батраков против «Барселоны» и Моуринью против бывшей команды!

Специально для вас подготовили экспресс на все 18 матчей 2-го тура ЛЧ. Рассмотрим наиболее интересные варианты ставок и объясним, чего ожидать от команд. Теоретический общий коэффициент — 65 032.24.

Вторник, 13 октября

«Ланс» — «Спортинг»