2-й тур Лиги чемпионов: экспресс на ВСЕ матчи. Коэффициент — 65 032.2

13 и 14 октября состоятся встречи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Главной афишей станет противостояние «Манчестер Сити» и «ПСЖ», однако любопытных сюжетов хватает и в других парах. «Бавария» и «Ливерпуль» проверят на прочность менее статусных соперников, а «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» выяснят отношения в Мадриде. А ведь ещё же и Батраков против «Барселоны» и Моуринью против бывшей команды!

Специально для вас подготовили экспресс на все 18 матчей 2-го тура ЛЧ. Рассмотрим наиболее интересные варианты ставок и объясним, чего ожидать от команд. Теоретический общий коэффициент — 65 032.24.

Вторник, 13 октября

«Ланс» — «Спортинг»