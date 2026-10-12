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Викинг — Бавария: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 13 октября 2026 года, коэффициенты букмекеров, во сколько начало, эфир

Кейн ждёт «Золотой мяч». «Викинг» попадёт под голевой каток «Баварии»
Алексей Анисимов
Прогноз на матч «Викинг» — «Бавария»
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До главной индивидуальной награды мирового футбола осталось меньше двух недель. Англичанин напомнит о себе снова.

13 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Викинг» — «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Люсе Арена» в Ставангере, Норвегия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Мюнхенцы считаются безоговорочными фаворитами, однако хозяева подходят к исторической встрече в отличной форме. А у Гарри Кейна впереди ещё одно важнейшее событие.

Коэффициенты на матч «Викинг» — «Бавария» 13 октября 2026 года

Букмекеры практически не сомневаются в успехе немецкого гранда. Победа «Баварии» оценивается средним коэффициентом 1.09. На ничью предлагают 13.75, а поставить на сенсационный успех «Викинга» можно за 19.5.

При этом аналитики ожидают весьма результативного футбола. Тотал больше 4.5 мяча доступен за 2.02, а тотал меньше 4.5 мяча — за 1.82. На то, что отличатся обе команды, дают 1.79. Индивидуальный тотал «Баварии» больше 3.5 гола