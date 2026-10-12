Кейн ждёт «Золотой мяч». «Викинг» попадёт под голевой каток «Баварии»

До главной индивидуальной награды мирового футбола осталось меньше двух недель. Англичанин напомнит о себе снова.

13 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Викинг» — «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Люсе Арена» в Ставангере, Норвегия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Мюнхенцы считаются безоговорочными фаворитами, однако хозяева подходят к исторической встрече в отличной форме. А у Гарри Кейна впереди ещё одно важнейшее событие.

Коэффициенты на матч «Викинг» — «Бавария» 13 октября 2026 года

Букмекеры практически не сомневаются в успехе немецкого гранда. Победа «Баварии» оценивается средним коэффициентом 1.09. На ничью предлагают 13.75, а поставить на сенсационный успех «Викинга» можно за 19.5.

При этом аналитики ожидают весьма результативного футбола. Тотал больше 4.5 мяча доступен за 2.02, а тотал меньше 4.5 мяча — за 1.82. На то, что отличатся обе команды, дают 1.79. Индивидуальный тотал «Баварии» больше 3.5 гола