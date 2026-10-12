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Галатасарай — Барселона: прогноз 13 октября 2026 года, лучший игрок, Алексей Батраков против Ямаля

21-летний русский пацан против «Барселоны». Батраков готов к главному экзамену
Алексей Анисимов
Что покажет Батраков в матче с «Барселоной»
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Ещё недавно — РПЛ и Черкизово. Теперь – напротив Ямаль, Ольмо и команда, забившая 34 мяча за восемь туров Ла Лиги.

13 октября в Стамбуле состоится один из самых интересных для российского зрителя матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Галатасарай» примет «Барселону». Начало встречи — в 22:00 мск. И здесь хочется на время забыть даже о результате. Намного интереснее другое: что сможет показать 21-летний Алексей Батраков против одной из сильнейших команд Европы?

История почти киношная. Ещё летом Батраков был игроком «Локомотива». В августе «Галатасарай» заплатил за него € 25 млн, Алексей впервые в карьере уехал из России —