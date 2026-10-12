«Арсенал» — «Лилль». Вторая сухая

В 1-м туре Лиги чемпионов лондонцы выиграли 1:0 в Неаполе.

13 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Лилль». Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Арсенал» — «Лилль» 13 октября 2026 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.29. Победа «Лилля» оценивается коэффициентом 12.8. Ничейный исход можно найти в линии за 5.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Лилль»