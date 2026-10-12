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Галатасарай — Барселона, прогноз на матч Лиги чемпионов 13 октября 2026 года

«Галатасарай» — «Барселона». Лёша, тащи!
Алексей Серяков
«Галатасарай» — «Барселона»: прогноз на матч
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13 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Барселона». Игра пройдёт в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Галатасарай» — «Барселона» 13 октября 2026 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 7.90. Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 1.31. Ничейный исход можно найти в линии за 7.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Барселона»

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен