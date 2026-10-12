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Сабах — Славия, прогноз на матч Лиги чемпионов 13 октября 2026 года

«Сабах» — «Славия». Лига чемпионов вернулась в Баку
Алексей Серяков
«Сабах» — «Славия»: прогноз на матч
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Лучший шанс чемпиона Азербайджана на очки во всём общем этапе.

13 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Сабах» — «Славия». Игра пройдёт в Баку на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Коэффициенты на матч «Сабах» — «Славия» 13 октября 2026 года

Букмекеры считают фаворитом гостей. Сделать ставку на победу «Сабаха» предлагается с коэффициентом 3.52. Победа «Славии» оценивается коэффициентом 2.03. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Сабах» — «Славия»

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 19:45 МСК
Сабах
Баку, Азербайджан