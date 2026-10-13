ЦСКА готовит месть «Ростову» в Кубке России. Но не всё так просто
Дубль Облякова в дерби с «Родиной» вернул армейцам уверенность. Только южане уже дважды оставляли их без победы.
14 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Ростов». Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Армейцы попытаются взять реванш за сентябрьское поражение, однако задача осложняется неожиданно уверенным выступлением соперника в турнире.
Коэффициенты на матч ЦСКА — «Ростов» 14 октября 2026 года
Букмекеры считают фаворитами хозяев. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 1.67. Ничья доступна за 3.90, а поставить на успех «Ростова» можно за 5.20. Х2 предлагается за 2.20.
Аналитики ожидают достаточно упорную борьбу. Тотал больше 2.5 гола идёт за 1.90, столько же дают на тотал меньше 2.5 гола. «Обе команды забьют» — коэффициент 1.87, противоположный вариант оценивается в 1.88. Индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 мяча