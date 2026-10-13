Пять побед подряд и первое место в чемпионате России — это круто. Но в Грозном «Динамо» ждут неприятности.

Внезапный лидер РПЛ угодит в ловушку Черчесова в Кубке России

14 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» — «Динамо» Москва. Игра пройдёт на «Ахмат Арене» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. Бело-голубые набрали впечатляющий ход, однако команда Станислава Черчесова попытается воспользоваться плотным календарём гостей.

Коэффициенты на матч «Ахмат» — «Динамо» Москва 14 октября 2026 года

Букмекеры практически не выделяют фаворита. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 2.67. На ничью предлагают 3.48, а поставить на успех московского «Динамо» можно за 2.65. 1Х доступен за 1.50.

Аналитики ожидают достаточно результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. «Обе забьют» — коэффициент 1.62. На противоположный вариант предлагают 2.25.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо» Москва