«Рома» — «Реал». Над Моуринью издеваются

14 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Рома» — «Реал». Игра пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Рома» — «Реал» 14 октября 2026 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 3.63. Победа «Реала» оценивается коэффициентом 1.98. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Рома» — «Реал»