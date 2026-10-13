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Рома — Реал Мадрид, прогноз на матч Лиги чемпионов 14 октября 2026 года

«Рома» — «Реал». Над Моуринью издеваются
Алексей Серяков
«Рома» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч
Комментарии
Легендарный португалец продолжает путешествовать по местам былой славы.

14 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Рома» — «Реал». Игра пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Рома» — «Реал» 14 октября 2026 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 3.63. Победа «Реала» оценивается коэффициентом 1.98. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Рома» — «Реал»

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия