«Рома» — «Реал». Над Моуринью издеваются
Легендарный португалец продолжает путешествовать по местам былой славы.
14 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Рома» — «Реал». Игра пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
Коэффициенты на матч «Рома» — «Реал» 14 октября 2026 года
Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 3.63. Победа «Реала» оценивается коэффициентом 1.98. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.