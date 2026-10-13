ЛАСК — «Ливерпуль». Когда Алисон не нужен

14 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов ЛАСК — «Ливерпуль». Игра пройдёт в Линце на стадионе «Райффайзен-Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Коэффициенты на матч ЛАСК — «Ливерпуль» 14 октября 2026 года

Букмекеры считают фаворитом гостей. Сделать ставку на победу ЛАСКа предлагается с коэффициентом 9.40. Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 1.27. Ничейный исход можно найти в линии за 7.25.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Прогноз на матч Лиги чемпионов ЛАСК — «Ливерпуль»