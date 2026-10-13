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ЛАСК — Ливерпуль, прогноз на матч Лиги чемпионов 14 октября 2026 года

ЛАСК — «Ливерпуль». Когда Алисон не нужен
Алексей Серяков
ЛАСК — «Ливерпуль»: прогноз на матч
Комментарии
Австрийцы едва ли соответствуют уровню общего этапа Лиги чемпионов.

14 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов ЛАСК — «Ливерпуль». Игра пройдёт в Линце на стадионе «Райффайзен-Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Коэффициенты на матч ЛАСК — «Ливерпуль» 14 октября 2026 года

Букмекеры считают фаворитом гостей. Сделать ставку на победу ЛАСКа предлагается с коэффициентом 9.40. Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 1.27. Ничейный исход можно найти в линии за 7.25.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Прогноз на матч Лиги чемпионов ЛАСК — «Ливерпуль»

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 19:45 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
3 : 6