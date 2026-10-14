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Лига чемпионов, 14 октября 2026 года: прогноз на матчи Манчестер Сити — ПСЖ, Рома — Реал

«Сити» уничтожил «Ливерпуль» и идёт за «ПСЖ». Экспресс на топ-матчи Лиги чемпионов
Алексей Анисимов
Экспресс на Лигу чемпионов 14 октября 2026 года
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Прогнозы на 14 октября 2026 года.

Сегодня завершится 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» примет «ПСЖ» после разгрома «Ливерпуля», которому предстоит искать утешение в Австрии. «Реал» отправится в Рим, где его ждёт непростая встреча с командой Джан Пьеро Гасперини, а «Астон Вилла» попробует остановить набравший ход «Фенербахче».

Специально для вас мы подготовили прогнозы на четыре наиболее интересных матча дня и собрали экспресс. Общий коэффициент — 11.04.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ»

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 4
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