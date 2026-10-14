«Сити» уничтожил «Ливерпуль» и идёт за «ПСЖ». Экспресс на топ-матчи Лиги чемпионов

Сегодня завершится 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» примет «ПСЖ» после разгрома «Ливерпуля», которому предстоит искать утешение в Австрии. «Реал» отправится в Рим, где его ждёт непростая встреча с командой Джан Пьеро Гасперини, а «Астон Вилла» попробует остановить набравший ход «Фенербахче».

Специально для вас мы подготовили прогнозы на четыре наиболее интересных матча дня и собрали экспресс. Общий коэффициент — 11.04.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ»