Кубок России по футболу: ЦСКА — «Ростов», «Динамо» Мх — «Зенит» и другие

Сегодня среди прочих состоятся четыре матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. ЦСКА попытается отомстить «Ростову» за недавнее поражение, «Зенит» отправится в Махачкалу после яркой победы во встрече с «Краснодаром», а московское «Динамо» постарается продлить успешную серию в Грозном. Не менее интересная борьба ожидается в Самаре, где встретятся прямые конкуренты.

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Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика»