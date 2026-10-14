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ЦСКА — Ростов: прогноз и ставка на матч 14 октября, где смотреть онлайн бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

Кубок России по футболу: ЦСКА — «Ростов», «Динамо» Мх — «Зенит» и другие
Алексей Анисимов
Экспресс на Кубок России 14 октября 2026 года
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Экспресс на 14 октября 2026 года.

Сегодня среди прочих состоятся четыре матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. ЦСКА попытается отомстить «Ростову» за недавнее поражение, «Зенит» отправится в Махачкалу после яркой победы во встрече с «Краснодаром», а московское «Динамо» постарается продлить успешную серию в Грозном. Не менее интересная борьба ожидается в Самаре, где встретятся прямые конкуренты.

Специально для вас мы подготовили прогнозы на четыре матча и собрали экспресс. Общий коэффициент — 12.31.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика»

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
14 октября 2026, среда. 16:15 МСК