15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Манчестер Сити — ПСЖ: прогноз на матч 14 октября 2026 года, Матвей Сафонов, Эрлинг Холанд, составы, во сколько начало, эфир

Сафонов под обстрелом Холанда. Сколько россиянин пропустит от «Манчестер Сити»?
Алексей Анисимов
Что ждёт Сафонова в матче «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Комментарии
Россиянин закрепился в воротах действующего победителя Лиги чемпионов. Теперь впереди самая жёсткая проверка сезона.

Сегодня, 14 октября, в Манчестере состоится центральный матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» примет «ПСЖ». Начало — в 22:00 мск. Афиша и без дополнительных сюжетов выглядит шикарно, но для российского зрителя есть отдельная интрига: Матвей Сафонов против Эрлинга Холанда и команды, которая пока вообще не теряет очков в чемпионате Англии.

У Сафонова наконец-то начался настоящий сезон

Помните, как прошлый год Матвей провёл в постоянном ожидании? Матч — скамейка — ещё один шанс — снова пауза. Теперь ситуация совершенно другая.

Сафонов сыграл все шесть встреч чемпионата Франции. В нынешнем сезоне у него уже девять матчей во всех турнирах. Пока только один из них удалось закончить без пропуще