Сафонов под обстрелом Холанда. Сколько россиянин пропустит от «Манчестер Сити»?

Сегодня, 14 октября, в Манчестере состоится центральный матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» примет «ПСЖ». Начало — в 22:00 мск. Афиша и без дополнительных сюжетов выглядит шикарно, но для российского зрителя есть отдельная интрига: Матвей Сафонов против Эрлинга Холанда и команды, которая пока вообще не теряет очков в чемпионате Англии.

У Сафонова наконец-то начался настоящий сезон

Помните, как прошлый год Матвей провёл в постоянном ожидании? Матч — скамейка — ещё один шанс — снова пауза. Теперь ситуация совершенно другая.

Сафонов сыграл все шесть встреч чемпионата Франции. В нынешнем сезоне у него уже девять матчей во всех турнирах. Пока только один из них удалось закончить без пропуще