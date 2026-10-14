Россиянин набрал отличную форму и продолжает раздавать голевые передачи. Только в Софии фаворита ждёт непростой соперник.

Головин в огне после матчей за Россию, но болгарский ЦСКА удивит «Монако»

15 октября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций ЦСКА София — «Монако». Игра пройдёт на национальном стадионе «Васил Левски» в столице Болгарии. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. Монегаски приехали за тремя очками, однако хозяева способны превратить дебютную встречу общего этапа в настоящее испытание для гостей.

Коэффициенты на матч ЦСКА София — «Монако» 15 октября 2026 года

Букмекеры считают безоговорочными фаворитами французов. Победа «Монако» оценивается коэффициентом 1.50. На ничью предлагают 4.60, а поставить на сенсационный успех ЦСКА можно за 6.00. Победа гостей с форой (-1) доступна за 1.80.

Аналитики ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Обе команды забьют — коэффициент 1.78, противоположный вариант оценивается в 1.98. И