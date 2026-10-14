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Ред Булл Зальцбург — Милан, прогноз на матч Лиги Европы 15 октября 2026 года

«Ред Булл Зальцбург» — «Милан». Хорошо, что без Лиги чемпионов
Алексей Серяков
«Ред Булл Зальцбург» — «Милан»: прогноз
Комментарии
Команда Аморима пока к серьёзному сопротивлению не готова.

15 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Милан». Игра пройдёт в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Коэффициенты на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Милан» 15 октября 2026 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Зальцбурга» предлагается с коэффициентом 4.05. Победа «Милана» оценивается коэффициентом 1.85. Ничейный исход можно найти в линии за 4.08.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Прогноз на матч Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Милан»

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 19:45 МСК