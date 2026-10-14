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Сельта — Ювентус, прогноз на матч Лиги Европы 15 октября 2026 года

«Сельта» — «Ювентус». Прогноз на главный матч дня в Лиге Европы
Алексей Серяков
«Сельта» — «Ювентус»: прогноз на матч
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Берём коэффициент 3.53 на игру в Испании.

15 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Сельта» — «Ювентус». Игра пройдёт в Виго на стадионе «Абанка Балаидос». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Сельта» — «Ювентус» 15 октября 2026 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Сельты» предлагается с коэффициентом 3.55. Победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 2.13. Ничейный исход можно найти в линии за 3.53.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 22:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Окончен
1 : 2