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Юнион — Реал Сосьедад, прогноз на матч Лиги Европы 15 октября 2026 года

«Юнион» — «Реал Сосьедад». Шанс для Захаряна
Алексей Серяков
«Юнион» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч
Комментарии
Из-за плотного графика баски наверняка проведут ротацию.

15 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Юнион» — «Реал Сосьедад». Игра пройдёт в Брюсселе на стадионе «Жозеф Марьен». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Коэффициенты на матч «Юнион» — «Реал Сосьедад» 15 октября 2026 года

Букмекеры считают фаворитом хозяев. Сделать ставку на победу «Юниона» предлагается с коэффициентом 2.25. Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 3.09. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Прогноз на матч Лиги Европы «Юнион» — «Реал Сосьедад»

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 19:45 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия