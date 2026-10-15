Головин против ЦСКА, «Милан» рискует опозориться: экспресс на топ-матчи

Сегодня, 15 октября, состоятся встречи 2-го тура Лиги Европы и стартового тура Лиги конференций. Александр Головин отправится в Болгарию, «Милан» попытается исправиться после домашнего поражения от «Бенфики», а «Ювентус» проверит на прочность испанскую «Сельту». Кроме того, нас ждут любопытные противостояния французского и английского клубов и двух европейских грандов в Лиссабоне.

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Прогноз на матч ЦСКА София — «Монако»