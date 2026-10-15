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Экспресс на футбол 15 октября 2026 года: прогнозы и ставки на Лигу Европы и Лигу конференций, что смотреть

Головин против ЦСКА, «Милан» рискует опозориться: экспресс на топ-матчи
Алексей Анисимов
Экспресс на топ-матчи еврокубков 15 октября 2026
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Прогнозы на еврокубки 15 октября 2026 года.

Сегодня, 15 октября, состоятся встречи 2-го тура Лиги Европы и стартового тура Лиги конференций. Александр Головин отправится в Болгарию, «Милан» попытается исправиться после домашнего поражения от «Бенфики», а «Ювентус» проверит на прочность испанскую «Сельту». Кроме того, нас ждут любопытные противостояния французского и английского клубов и двух европейских грандов в Лиссабоне.

Специально для вас мы подготовили прогнозы на пять самых интересных матчей дня и собрали экспресс. Общий коэффициент — 19.53.

Прогноз на матч ЦСКА София — «Монако»

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
15 октября 2026, четверг. 19:45 МСК
ЦСКА С