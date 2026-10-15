«Сочи» рвётся обратно в РПЛ. Неужели «Ротор» снова потеряет очки?

Волгоградцы упустили победу над «Волгой», а теперь встречаются со второй командой Первой лиги.

16 октября состоится матч 14-го тура Первой лиги по футболу между «Ротором» и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 19:00 мск. Сочинцы набрали отличный ход и включились в борьбу за прямое возвращение в РПЛ, тогда как хозяева пытаются приблизиться к первой четвёрке. Разбираемся, сумеют ли волгоградцы остановить одного из лидеров чемпионата.

Коэффициенты на матч «Ротор» — «Сочи» 16 октября 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Победа «Ротора» оценивается коэффициентом 2.45. На успех «Сочи» можно поставить за 3.05, а ничейный результат предлагается за 3.24.

Аналитики не ожидают высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола идёт за 1.72, а тотал больше 2.5 — за 2.13. Если отличатся обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Обратный вариант доступен за 1.92.

Прогноз на матч «Ротор» — «Сочи»