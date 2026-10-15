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11-й тур РПЛ: прогнозы на все матчи 17-19 октября 2026 года, экспресс, расписание

11-й тур РПЛ: «Динамо» и ЦСКА сцепятся за лидерство, «Зенит» ждёт осечки
Алексей Анисимов
Экспресс на все матчи 11-го тура РПЛ
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В чемпионате России установилось настоящее пятиборье за первое место.

С 17 по 19 октября состоится восемь матчей 11-го тура РПЛ. Интрига в верхней части таблицы закручена до предела: московское «Динамо» и ЦСКА набрали по 22 очка, «Зенит» и «Краснодар» отстают всего на одно очко, а «Спартак» — на два. Впереди очная встреча лидеров, непростой выезд «быков» к ожившему «Локомотиву» и ещё несколько противостояний, способных серьёзно перемешать карты.

Специально для вас мы подготовили прогнозы на все матчи и собрали большой экспресс. Коэффициент — 24.68.

Суббота, 17 октября

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Факел»

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