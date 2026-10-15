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Авангард — Автомобилист: прогноз на матч КХЛ 16 октября 2026 года, прямая трансляция

«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: в Омске устали ждать
Алексей Серяков
«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз на матч
Комментарии
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16 октября в Омске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Автомобилист». Начало игры запланировано на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч «Авангард» — «Автомобилист» 16 октября 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 3.08, в то время как победа «Авангарда» оценивается в 2.10. Ничья и овертайм идут за 4.35.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.82, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.14. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист»

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск