«Локомотив» — «Краснодар». Дерби имени Воробьёва

17 октября состоится матч 11-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 17 октября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 4.05. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 1.97. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.97. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар»