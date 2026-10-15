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Локомотив — Краснодар: прогноз и трансляция матча РПЛ 17 октября 2026 года, коэффициенты букмекеров

«Локомотив» — «Краснодар». Дерби имени Воробьёва
Алексей Серяков
«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз на матч
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Бывший нападающий железнодорожников на новом месте не блещет.

17 октября состоится матч 11-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 17 октября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 4.05. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 1.97. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.97. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар»

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 11-й тур
17 октября 2026, суббота. 19:30 МСК