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Динамо — ЦСКА: прогноз и трансляция матча РПЛ 18 октября 2026 года, коэффициенты букмекеров

Матч 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА: вы недооцениваете нашу мощь
Алексей Серяков
Центральный матч 11-го тура «Динамо» — ЦСКА
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18 октября состоится центральный матч 11-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» имени Льва Яшина в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 18 октября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.35. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 2.97. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 11-й тур
18 октября 2026, воскресенье. 16:15 МСК