«Авангард» получил 0:4 и жаждет реванш! Экспресс на футбол и КХЛ 16 октября
Прогнозы на спортивные матчи 16 октября 2026 года.
Сегодня, 16 октября, нас ждёт насыщенный спортивный день. Матчи КХЛ: «Авангард» постарается отомстить «Автомобилисту» за недавний разгром, московское «Динамо» отправится в Нижний Новгород. Футбол: «Сочи» попробует укрепиться в зоне прямого выхода в РПЛ, в Германии «Айнтрахт» будет приходить в себя после шести пропущенных мячей, а в Испании «Депортиво» и «Леванте» могут устроить результативную перестрелку.
Специально для вас мы подготовили прогнозы на пять самых интересных событий дня и собрали экспресс. Общий коэффициент — 18.38.