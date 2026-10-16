«Авангард» получил 0:4 и жаждет реванш! Экспресс на футбол и КХЛ 16 октября

Сегодня, 16 октября, нас ждёт насыщенный спортивный день. Матчи КХЛ: «Авангард» постарается отомстить «Автомобилисту» за недавний разгром, московское «Динамо» отправится в Нижний Новгород. Футбол: «Сочи» попробует укрепиться в зоне прямого выхода в РПЛ, в Германии «Айнтрахт» будет приходить в себя после шести пропущенных мячей, а в Испании «Депортиво» и «Леванте» могут устроить результативную перестрелку.

Специально для вас мы подготовили прогнозы на пять самых интересных событий дня и собрали экспресс. Общий коэффициент — 18.38.

Прогноз на матч «Авангард» — «Автомобилист»