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Локомотив — Краснодар: прогноз и ставка на матч 17 октября 2026 года, коэффициенты, кто победит, где смотреть, во сколько начало

«Локомотив» забил пять, «Краснодар» проиграл дважды. «Быки» покидают гонку?
Алексей Анисимов
«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз на матч
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Прогноз на матч РПЛ в Москве.

17 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:30 мск. Хозяева постараются развить успех после разгромной победы в чемпионате, а гости — прервать серию неудач и продолжить борьбу за первое место. Разбираемся, чего ожидать от противостояния.

Коэффициенты на матч «Локомотив» — «Краснодар» 17 октября 2026 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 1.93. На успех «Локомотива» можно поставить за 4.00, а ничейный результат предлагается за 3.60.

Аналитики допускают достаточно результативную встречу. Тотал больше 2.5 гола идёт за 1.90, столько же дают на тотал меньше 2.5 гола. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. На индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 гола можно поставить за 1.98.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Краснодар»