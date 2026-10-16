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Манчестер Сити — Ипсвич: прогноз и ставка на матч АПЛ 17 октября 2026 года, коэффициенты букмекеров, во сколько начало

«ПСЖ» позади. Холанд и «Манчестер Сити» готовят новый разгром в АПЛ
Алексей Анисимов
«Манчестер Сити» — «Ипсвич»: прогноз на матч
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Шесть побед в шести турах чемпионата, разгром «Ливерпуля» и великолепная форма норвежца — залог успеха «горожан».

17 октября состоится матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ипсвич». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Хозяева подходят к противостоянию в статусе безоговорочных фаворитов, однако плотный календарь способен внести коррективы. Сумеет ли Эрлинг Холанд вновь поиздеваться над обороной гостей?

Коэффициенты на матч «Манчестер Сити» — «Ипсвич» 17 октября 2026 года

Букмекеры практически не сомневаются в успехе хозяев. Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 1.22. На ничью предлагают 6.90, а поставить на сенсационный успех «Ипсвича» можно за 12.0. Победа «горожан» с форой (-2) доступна за 1.92.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 3.5 мяча — за 1.88. «Обе забьют» — коэффициент 1.80, противоположный вариант оценивается в 1.95. Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 гола предлагается за 1.7