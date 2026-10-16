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ЦСКА без поражений в РПЛ: серия из 10 матчей, разгром от «Динамо» 5:2, статистика и шансы в дерби 18 октября 2026 года

ЦСКА не проигрывает никому. Только «Динамо» уже разнесло армейцев 5:2!
Алексей Анисимов
ЦСКА без поражений в РПЛ: продлится серия в дерби?
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Единственная непобеждённая команда РПЛ едет туда, где всего три месяца назад пережила настоящий кошмар.

18 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и ЦСКА. На первый взгляд, нас ждёт противостояние абсолютно равных соперников: у обоих по 22 очка после 10 туров. Но есть два обстоятельства, которые превращают обычное столичное дерби в особенно любопытную историю. Армейцы до сих пор не проиграли ни одного матча чемпионата, зато бело-голубые прекрасно знают, как их громить.