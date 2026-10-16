«Бетис» — «Барселона». Ямаль и Родри не знают пощады
Севильцам не хватит сил после Лиги чемпионов.
17 октября состоится матч 9-го тура испанской Ла Лиги «Бетис» — «Барселона». Игра пройдёт в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.
Коэффициенты на матч «Бетис» — «Барселона» 17 октября 2026 года
Букмекеры видят фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.44. Победа «Бетиса» оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.55.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.