Севильцам не хватит сил после Лиги чемпионов.

«Бетис» — «Барселона». Ямаль и Родри не знают пощады

17 октября состоится матч 9-го тура испанской Ла Лиги «Бетис» — «Барселона». Игра пройдёт в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Бетис» — «Барселона» 17 октября 2026 года

Букмекеры видят фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.44. Победа «Бетиса» оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона»