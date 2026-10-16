«Бавария» — «РБ Лейпциг». Комната моих кошмаров

В последнее время мюнхенцы не замечают сопротивления клуба из Лейпцига.

17 октября состоится матч 6-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг». Игра пройдёт в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг» 17 октября 2026 года

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Лейпцига» предлагается с коэффициентом 9.90. Победа «Баварии» оценивается коэффициентом 1.27. Ничейный исход можно найти в линии за 7.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг»