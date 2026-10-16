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Страсбург — ПСЖ, прогноз на матч Лиги 1 17 октября 2026 года

«Страсбург» — «ПСЖ». День Матвея Сафонова
Алексей Серяков
«Страсбург» — «ПСЖ»: прогноз на матч
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Надёжная игра россиянина поможет парижанам подняться в таблице.

17 октября состоится матч 7-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» — «ПСЖ». Игра пройдёт в Страсбурге на стадионе «Мено». Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

Коэффициенты на матч «Страсбург» — «ПСЖ» 17 октября 2026 года

Букмекеры видят фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Страсбурга» предлагается с коэффициентом 6.50. Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 1.44. Ничейный исход можно найти в линии за 5.60.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Страсбург» — «ПСЖ»

Франция — Лига 1 . 7-й тур
17 октября 2026, суббота. 18:15 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен