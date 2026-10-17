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Экспресс на 17 октября 2026 года: прогнозы и ставки на футбол и КХЛ, матчи Манчестер Сити — Ипсвич, Локомотив — Краснодар

«Сити» и Холанд срывают злость после четвёрки от «ПСЖ». Экспресс на 17 октября
Алексей Анисимов
Экспресс на футбол и КХЛ 17 октября 2026 года
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Прогнозы на спорт в эту субботу.

Сегодня, 17 октября, нас ждёт насыщенный спортивный день. «Манчестер Сити» постарается прийти в себя после четырёх пропущенных от «ПСЖ», «Ливерпуль» отправится в гости к непобеждённому «Брентфорду», а «Краснодар» попробует прервать серию неудач в Москве. В КХЛ ярославский «Локомотив» получит возможность укрепить лидерство в Западной конференции.

Специально для вас мы подготовили прогнозы на пять самых интересных событий дня и собрали экспресс. Общий коэффициент — 20.59.

Прогноз на матч «Эвертон» — «Челси»

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
17 октября 2026, суббота. 14:30 МСК