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Зенит — Ахмат: прогноз и ставка на матч РПЛ 18 октября 2026 года, коэффициенты букмекеров, во сколько начало, где смотреть онлайн

Глушенков разорвал «Краснодар». Теперь «Зенит» готовит неприятный сюрприз Черчесову
Алексей Анисимов
Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат»
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Петербуржцы набрали впечатляющий ход.

18 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» — «Ахмат». Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Хозяева продолжают погоню за первым местом, а грозненцы попытаются прервать неудачную серию. Получится ли у Черчесова вновь удивить одного из главных фаворитов чемпионата?

Коэффициенты на матч «Зенит» — «Ахмат» 18 октября 2026 года

Букмекеры практически не сомневаются в успехе петербуржцев. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 1.35. На ничью предлагают 5.10, а поставить на сенсационный успех «Ахмата» можно за 8.50. Победа хозяев с форой (-1.5) доступна за 2.00.

Аналитики ожидают достаточно результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Обе команды забьют — коэффициент 2.00, противоположный вариант оценивается в 1.75. Индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 гола предлагается за 2.40.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат»