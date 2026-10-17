Глушенков разорвал «Краснодар». Теперь «Зенит» готовит неприятный сюрприз Черчесову

18 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» — «Ахмат». Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Хозяева продолжают погоню за первым местом, а грозненцы попытаются прервать неудачную серию. Получится ли у Черчесова вновь удивить одного из главных фаворитов чемпионата?

Коэффициенты на матч «Зенит» — «Ахмат» 18 октября 2026 года

Букмекеры практически не сомневаются в успехе петербуржцев. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 1.35. На ничью предлагают 5.10, а поставить на сенсационный успех «Ахмата» можно за 8.50. Победа хозяев с форой (-1.5) доступна за 2.00.

Аналитики ожидают достаточно результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Обе команды забьют — коэффициент 2.00, противоположный вариант оценивается в 1.75. Индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 гола предлагается за 2.40.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат»