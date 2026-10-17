«Спартак» отдал миллионы за Даку. «Рубин» проучит бывшего любимца

Албанец снова встретится с прошлой командой, но казанцы знают, как остановить красно-белых.

18 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» — «Рубин». Игра пройдёт на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. Хозяева постараются реабилитироваться за потерю очков в Самаре, но у казанцев имеются собственные планы. Тем более что в нынешнем сезоне они уже заставили красно-белых почувствовать горечь поражения.

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Рубин» 18 октября 2026 года

Букмекеры считают фаворитами москвичей. Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 1.60. На ничью предлагают 4.10, а поставить на успех «Рубина» можно за 5.80. Х2 доступно за 2.35.

Аналитики не ожидают большого количества забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола идёт за 1.90, столько же дают на тотал меньше 2.5 гола. Обе команды забьют — коэффициент 1.90, противоположный вариант оценивается в 1.85. Победа «Спартака» с форой (-1) предлагается за 1.98.

Прогноз на матч «Спартак» — «Рубин»