Головин тащит «Монако» к титулу. Почему лидер Франции рискует оступиться?

«Лорьян» уже дважды устраивал монегаскам кошмар. И оба раза дело заканчивалось одинаково.

18 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Франции «Лорьян» — «Монако». Игра пройдёт на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» в Лорьяне. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. Монегаски возглавляют турнирную таблицу, а Александр Головин переживает один из лучших отрезков сезона. Но хозяева наверняка рассчитывают вновь удивить фаворита.

Коэффициенты на матч «Лорьян» — «Монако» 18 октября 2026 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Победа «Монако» оценивается коэффициентом 2.05. На ничью предлагают 3.50, а поставить на успех «Лорьяна» можно за 3.65. 1Х доступно за 1.78.

Аналитики ожидают достаточно результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Обе команды забьют — коэффициент 1.75, противоположный вариант оценивается в 2.03. Индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 гола предлагается за 2.02.

Прогноз на матч «Лорьян» — «Монако»