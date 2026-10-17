«Реал» — «Севилья». Моуринью всё понял

С капризным Мбаппе далеко не уйдёшь.

18 октября состоится матч 9-го тура испанской Ла Лиги «Реал» — «Севилья». Игра пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Реал» — «Севилья» 18 октября 2026 года

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.31. Победа «Севильи» оценивается коэффициентом 14.0. Ничейный исход можно найти в линии за 5.25.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Севилья»