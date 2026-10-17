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Милан — Аталанта, прогноз и ставка на матч 18 октября 2026 года

«Милан» — «Аталанта». История сильнее Аморима
Алексей Серяков
«Милан» — «Аталанта»: прогноз на матч
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Бергамаски поразительно эффективны на «Сан-Сиро».

18 октября состоится встреча 7-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Аталанта». Игра пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Милан» — «Аталанта» 18 октября 2026 года

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.86. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 4.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта»

Италия — Серия А . 7-й тур
18 октября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Милан
Милан