15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ювентус — Лацио, прогноз и ставка на матч 18 октября 2026 года

«Ювентус» — «Лацио». Прогноз: 10 лет без побед
Алексей Серяков
«Ювентус» — «Лацио». Прогноз на матч
Комментарии
Римляне не выигрывали в гостях у «Юве» с 2017 года.

18 октября состоится встреча 7-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Лацио». Игра пройдёт в Турине на стадионе «Альянц». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч «Ювентус» — «Лацио» 18 октября 2026 года

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.67. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» 18 октября

Италия — Серия А . 7-й тур
18 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Н