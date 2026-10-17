«Ювентус» — «Лацио». Прогноз: 10 лет без побед

Римляне не выигрывали в гостях у «Юве» с 2017 года.

18 октября состоится встреча 7-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Лацио». Игра пройдёт в Турине на стадионе «Альянц». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч «Ювентус» — «Лацио» 18 октября 2026 года

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.67. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» 18 октября