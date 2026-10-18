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Экспресс на футбол 18 октября 2026 года: прогнозы и ставки на Динамо — ЦСКА, Реал — Севилья и другие матчи

Битва за первое место в РПЛ, испытание «Реала» и проблемы «МЮ». Экспресс на 18 октября
Алексей Анисимов
Экспресс на футбол 18 октября 2026 года
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В Москве определится лидер чемпионата России, но не только за этим стоит следить сегодня.

Сегодня, 18 октября, состоится сразу несколько топ-встреч европейского футбола. В чемпионате России московские «Динамо» и ЦСКА поспорят за первое место, «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Лидсу», а «Арсенал» попробует продолжить погоню за «Сити». Не менее интересная программа ожидается в Италии и Испании. Собрали экспресс из шести событий с общим коэффициентом 12.78.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — ЦСКА

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 11-й тур
18 октября 2026, воскресенье. 16:15 МСК