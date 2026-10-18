Два лидера чемпионата России сойдутся в битве за первое место. Но цена ошибки слишком высока, чтобы безрассудно идти вперёд.

Дерби за лидерство в РПЛ. Рискнут ли «Динамо» и ЦСКА ради победы?

Сегодня, 18 октября, состоится центральный матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — ЦСКА. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск. Соперники подходят к дерби с одинаковым количеством очков, а победитель гарантированно возглавит турнирную таблицу. Но стоит ли рассчитывать на результативный футбол, когда на кону лидерство в чемпионате?

Коэффициенты на матч «Динамо» — ЦСКА 18 октября 2026 года

Букмекеры не выделяют очевидного фаворита. Победа московского «Динамо» оценивается коэффициентом 2.45. На ничью предлагают 3.70, а поставить на успех ЦСКА можно за 2.70. 1Х доступно за 1.47.

Аналитики допускают результативное противостояние. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. На то, что отличатся обе команды, дают 1.60. Тотал больше 3 голов оценивается коэффициентом 2.15.

Прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА