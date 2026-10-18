«ПСЖ» разобрался с «Ман Сити». На очереди — «Барселона»

Парижане забили четыре мяча в «горожанам», а каталонцы — «Галатасараю». Теперь двух грандов ждёт куда более серьёзная проверка.

20 октября состоится центральный матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обе команды одержали по две победы на старте турнира и входят в число лидеров соревнования. Причём на двоих соперники уже забили 19 мячей. Продолжится ли голевая феерия в очном противостоянии?

Коэффициенты на матч «ПСЖ» — «Барселона» 20 октября 2026 года

Букмекеры не выделяют очевидного фаворита. Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 2.47. На ничью предлагают 4.03, а поставить на успех «Барселоны» можно за 2.62. Х2 доступно за 1.58.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.03. «Обе команды забьют» — коэффициент 1.30, противоположный вариант оценивается в 3.53. Тотал больше 4 голов предлагается за 2.28.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Барселона»