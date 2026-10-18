15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Родина — Оренбург: прогноз и трансляция матча РПЛ 19 октября 2026 года, коэффициенты букмекеров

«Родина» — «Оренбург». Ахметзянову пора на повышение
Алексей Серяков
«Родина» — «Оренбург»: прогноз на матч
Комментарии
Уральцы восхитительно пользуются скромными ресурсами.

19 октября состоится встреча 11-го тура чемпионата России по футболу «Родина» — «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Родина» — «Оренбург» 19 октября 2026 года

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Родины» предлагается с коэффициентом 2.75. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 2.62. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.19. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Прогноз на матч чемпионата России «Родина» — «Оренбург»

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 11-й тур
19 октября 2026,