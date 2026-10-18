«Тоттенхэм» — «Ковентри». Фрэнк Лэмпард против букмекеров

С чего вдруг они так верят в несобранный «Тоттенхэм»?

19 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» — «Ковентри». Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Тоттенхэм» — «Ковентри» 19 октября 2026 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Тоттенхэм» предлагается с коэффициентом 1.50. Победа «Ковентри» оценивается коэффициентом 6.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ковентри»