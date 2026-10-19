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UFC 333, Пётр Ян — Мераб Двалишвили 3, прогноз на бой, ставки и коэффициенты букмекерских контор

Пётр Ян — Мераб Двалишвили: россиянин нашёл ключи к сопернику
Пётр Кондаков
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
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План работает, ничего не нужно ломать.

24 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится вечер единоборств UFC 333. В соглавном бою в легчайшем весе состоится поединок между Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Это уже их третий бой. Пока в этом противостоянии 1:1, причём вторая схватка осталась за россиянином. Теперь ему предстоит защитить свой титул.

Начало боя — ориентировочно в 22:30 мск. Посмотреть поединок UFC 333 в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Ян — Двалишвили 3

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК