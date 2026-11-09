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Мирра Андреева на Итоговом турнире WTA — 2026: прогноз, коэффициенты и ставки на победителя, расписание Индиан-Уэллса

Мирра Андреева получила шанс на главный титул! Букмекеры передумали после снятия фаворита
Алексей Анисимов
Мирра Андреева
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Россиянку уже успели назвать «дивой в Chanel». Но главная интрига развернётся, конечно, на корте.

Итоговый турнир WTA стартовал 8 ноября в Индиан-Уэллсе. Восьмёрка сильнейших теннисисток сезона разыграет последний крупный титул года. Елена Рыбакина снялась из-за болезни, а её место заняла Марта Костюк. Для 19-летней Мирры Андреевой это первое выступление на Итоговом турнире.

Коэффициенты на Итоговый турнир WTA 2026 года

В предтурнирной линии главным фаворитом считалась