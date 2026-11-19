20 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» 20 ноября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 1.98. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 4.03. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Крылья Советов»