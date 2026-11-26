11 декабря на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе состоится бой за титул WBA Super в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Ярчайшая вывеска! На стадионе ждут около 70 тысяч зрителей. Интерес высочайший, хотя, сразись они на несколько лет раньше, всё было бы куда солиднее. Разбираемся, чего ждут от поединка букмекеры.

Почему они проведут бой только сейчас?

10 лет эти парни собирались подраться. Было много разговоров, взаимных обвинений в трусости. В 2021 году вроде бы всё было на мази, однако Деонтей Уайлдер взял и отсудил право на бой с Фьюри. А потом Джошуа проиграл Александру Усику, и тема заглохла.