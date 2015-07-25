Букмекеры: Квят войдёт в первую пятёрку по итогам квалификации гран-при Венгрии
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Британские букмекерские конторы убеждены, что российский пилот «Ред Булл» Даниил Квят попадёт в первую пятёрку по результатам квалификации гран-при Венгрии. Квалификация стартует 25 июля, начало — в 15:00 мск.
Букмекеры предлагают поставить на финиш Квята в топ-3 с коэффициентом 3.30. Шансы российского пилота на поул расцениваются коэффициентом 48.0.
Главным претендентом на поул-позишн считается пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (1.36). Ниже оцениваются шансы партнёра Хэмилтона Нико Росберга (3.60), а также пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена (по 48.0).
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