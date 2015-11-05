«Бешикташ» — «Локомотив». Ставка Константина Генича

Футбольный комментатор, эксперт «Чемпионата» Константин Генич дал прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Бешикташ» — «Локомотив». Встреча состоится 5 ноября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» — «Локомотив».

Ставка: победа «Бешикташа» за 1.70 в БК WinLine (см. все коэффициенты на матч).

Генич: «Можно сказать, что за плохой игрой у «Локомотива» должна последовать хорошая. Видимо, всё, что не залетало в ворота «Локомотива» в предыдущих матчах, залетело в Краснодаре, в одном тайме матча с «Кубанью». Такое бывает. «Локомотиву» сейчас не очень просто разложить силы. Матчей много.

Для «Бешикташа» предстоящая игра даже более важна, чем для «Локомотива». У «железнодорожников» дальше будет домашняя игра со «Спортингом», выездная в Албании. Там можно будет решить все вопросы. А сейчас у него уже в активе 7 очков. Так что ему хватит победы в Албании для выхода в плей-офф. Поражение в предстоящей встрече в Стамбуле не станет катастрофой для «Локомотива», учитывая его нынешнее состояние. Думаю, в Турции «Локо» будет откровенно тяжело, придётся играть без Чорлуки. А «Бешикташ» оставил хорошее впечатление в московском матче. Дома он будет более настойчивым и агрессивным, так что поставлю просто на победу «Бешикташа» с коэффициентом 1.70».