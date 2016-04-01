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Президенту Amaya Баазову официально предъявлены обвинения

Президенту Amaya Баазову официально предъявлены обвинения
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Президенту и председателю игорной компании Amaya Gaming Давиду Баазову предъявлены обвинения в связи с использованием конфиденциальной информации при приобретении PokerStars. Истец — инвестор Харви Вайсман, который подал иск в суд Южного округа Нью-Йорка, информирует Сalvinayre.

Ещё во вторник, 29 марта, Баазов ушёл в бессрочный оплачиваемый отпуск. Официальной причиной отпуска называется подготовка к поглощению Amaya.

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